WSJ: у Израиля заканчиваются средства противоракетной обороны Arrow

Комплексы Arrow совместного израильско-американского производства являются одним из ключевых средств перехвата баллистических ракет, если их запасы закончатся, возможности Израиля отражать иранские удары в значительной мере будут подорваны. По данным издания, руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) испытывает большое беспокойство по этому поводу, учитывая интенсивность обстрелов с иранской стороны.
Газета отмечает, что США в течение весны оказывали помощь еврейскому государству с поставками дополнительных систем противоракетной и противовоздушной обороны. Однако в случае, если боевые действия затянутся, истощение запасов Arrow будет неминуемым, так как длительное время отражать удары баллистическими ракетами в ежедневном режиме невозможно. С этой точки зрения, ЦАХАЛ необходимо ускорить собственную операцию. В пресс-службе израильской армии WSJ заявили, что готовятся к любому развитию событий, но ситуацию с боеприпасами комментировать не могут.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченный.