WSJ: у Израиля заканчиваются средства противоракетной обороны Arrow

Газета отмечает, что США в течение весны оказывали помощь еврейскому государству с поставками дополнительных систем противоракетной и противовоздушной обороны. Однако в случае, если боевые действия затянутся, истощение запасов Arrow будет неминуемым, так как длительное время отражать удары баллистическими ракетами в ежедневном режиме невозможно. С этой точки зрения, ЦАХАЛ необходимо ускорить собственную операцию. В пресс-службе израильской армии WSJ заявили, что готовятся к любому развитию событий, но ситуацию с боеприпасами комментировать не могут.