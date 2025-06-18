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WSJ: у Израиля заканчиваются средства противоракетной обороны Arrow

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Израильские запасы ракет-перехватчиков Arrow («Хец»), необходимых для защиты от ударов иранских баллистических ракет, по мере углубления конфликта истощаются и могут закончиться «в ближайшее время». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Минобороны США.

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Комплексы Arrow совместного израильско-американского производства являются одним из ключевых средств перехвата баллистических ракет, если их запасы закончатся, возможности Израиля отражать иранские удары в значительной мере будут подорваны. По данным издания, руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) испытывает большое беспокойство по этому поводу, учитывая интенсивность обстрелов с иранской стороны.

Газета отмечает, что США в течение весны оказывали помощь еврейскому государству с поставками дополнительных систем противоракетной и противовоздушной обороны. Однако в случае, если боевые действия затянутся, истощение запасов Arrow будет неминуемым, так как длительное время отражать удары баллистическими ракетами в ежедневном режиме невозможно. С этой точки зрения, ЦАХАЛ необходимо ускорить собственную операцию. В пресс-службе израильской армии WSJ заявили, что готовятся к любому развитию событий, но ситуацию с боеприпасами комментировать не могут.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченный.