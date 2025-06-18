Посольство РФ не исключает перемещения из Тель-Авива в другое безопасное место

Посольство России в Израиле рассматривает возможность переезда в более безопасный район, если ситуация в Тель-Авиве ухудшится. Об этом сообщил посол РФ Анатолий Викторов в эфире программы на канале «Соловьёв Live».
«В крайнем случае у нас есть планы по вывозу сотрудников посольства. Они реальные, разного рода, разными путями», — рассказал дипломат. Викторов добавил, что в случае крайней необходимости посольство может переместиться в другое место в пределах Израиля, не покидая страну.
Ранее сообщалось, что российское посольство призывает всех россиян, находящихся в Израиле, уехать из государства до нормализации ситуации. Также известно, что посольство Израиля в Москве временно не оказывает консульские услуги, но рассчитывает на скорое возобновление работы.