Посольство РФ не исключает перемещения из Тель-Авива в другое безопасное место

«В крайнем случае у нас есть планы по вывозу сотрудников посольства. Они реальные, разного рода, разными путями», — рассказал дипломат. Викторов добавил, что в случае крайней необходимости посольство может переместиться в другое место в пределах Израиля, не покидая страну.