Несолоно хлебавши: брошенный Трампом Зеленский покинул саммит «семерки» в фрустрации

После того, как американское председательство на саммите G7 было снято, Зеленский вместо этого сел с другими членами группы за специальную сессию, посвященную Украине, но главная цель сессии — попытаться заручиться поддержкой Трампа, чтобы оказать давление на Россию и добиться соглашения о прекращении огня — была сведена на нет США внезапным отъездом американского президента, о чем было объявлено другим лидерам G7 во второй половине дня. Зеленский также должен был встретиться с Трампом один на один.