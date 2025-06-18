Несолоно хлебавши: брошенный Трампом Зеленский покинул саммит «семерки» в фрустрации

Украина оказалась в глупом положении, когда Дональд Трамп поспешил покинуть G7, не встретившись с Зеленским. Президент США сказал, что ему пришлось уехать, чтобы сосредоточиться на израильско-иранском конфликте, не затрагивая вопрос о прекращении огня между Россией и Украиной.
Киевские дипломаты были разочарованы — а в некоторых случаях и озлоблены — отказом Дональда Трампа уделить Украине приоритетное внимание после того, как Владимир Зеленский пролетел 5000 миль на конференцию G7 в Канаде только для того, чтобы президент США вернулся домой накануне встречи с украинским деятелем. Трамп сказал, что ему нужно сосредоточиться на израильско-иранском конфликте, пишет The Guardian.
Еще одним ударом для Киева стало то, что США наложили вето на совместное заявление саммита по Украине на том основании, что формулировка была слишком антироссийской и могла поставить под угрозу переговоры с Москвой.
Вместо этого некоторые формулировки, касающиеся украинского конфликта, решили включить в «заявление председателя» премьер-министра Канады Марка Карни.
Некоторые украинские официальные лица заявили, что сейчас они не уверены, стоит ли Зеленскому присутствовать на саммите НАТО в Гааге на следующей неделе, поскольку нет никакой гарантии, что Трамп примет участие.
Один из них сказал: «Существует постоянная опасность того, что Украина является жертвой событий и недостатка внимания со стороны Трампа. Владимир Путин знает об этом, и, возможно, именно поэтому прошлой ночью на Украине произошла такая масштабная атака. На этом саммите были даны всевозможные обещания, в том числе предлагались новые поставки американского оружия». Как пишет The Guardian, Киев предлагал купить американское оружие, включая новые средства противовоздушной обороны, таким образом обходя жалобу Трампа на то, что Украина истощает бюджет США.
Рейхсканцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Трамп пообещал принять участие в саммите НАТО.
После того, как американское председательство на саммите G7 было снято, Зеленский вместо этого сел с другими членами группы за специальную сессию, посвященную Украине, но главная цель сессии — попытаться заручиться поддержкой Трампа, чтобы оказать давление на Россию и добиться соглашения о прекращении огня — была сведена на нет США внезапным отъездом американского президента, о чем было объявлено другим лидерам G7 во второй половине дня. Зеленский также должен был встретиться с Трампом один на один.
Чувство разочарования, которое Украина не могла выразить публично из-за необходимости заручиться поддержкой Трампа, усилилось из-за того, что Зеленскому передавали новости о мощном ударе России по Украине, пока он летел на встречу со спонсорами в Канаду.
Во время встречи с премьером Канады Марком Карни, ведущим G7, Зеленский не сделал прямого намека на решение Трампа отсутствовать. Выглядя подавленным, он сказал: «Нам нужна помощь наших союзников, чтобы наши солдаты оставались сильными, пока Россия не будет готова к мирным переговорам».
Он подчеркнул: «Мы готовы к безоговорочному прекращению огня».
Зеленский назвал саммит G7 одним из двух прекрасных шансов оказать коллективное давление Запада на Трампа и обсудить планы Украины закупить у Соединенных Штатов систем противовоздушной обороны и вооружений на сумму от 30 до 50 миллиардов долларов в качестве формы гарантий безопасности.
Поступали сигналы о том, что США готовы продавать оружие Украине, но Трамп, который на этой неделе снова разговаривал с президентом Путиным, иногда утверждает, что предоставление оружия Украине только продлит конфликт, который он намерен прекратить, напоминает The Guardian.
Зеленский также добивался согласия США на снижение потолка цен на нефть с 60 долларов за баррель до 45 долларов в попытке сократить доходы России от продажи нефти. Ограничение цен на нефть, требующее сложного контроля, было введено странами G7, и для его эффективного введения потребуется, по крайней мере, молчаливая поддержка США, отмечает The Guardian.
Несмотря на недавний резкий скачок цен на нефть из-за иранского кризиса, дебаты о снижении предельного уровня цен оказались в центре внимания из-за медленного падения цен на нефть. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что немедленное давление с целью снижения лимита было ослаблено.
В ходе обсуждений на саммите Трамп в понедельник выразил нежелание вводить какие-либо дальнейшие санкции, заявив, что европейцы должны «сделать это первыми» и что «санкции обходятся нам в огромные деньги, миллиарды и миллиарды долларов».
Тем временем британский Кир Стармер призвал союзников ужесточить ограничение цен на нефть в отношении России и объявил о санкциях в отношении 20 российских нефтяных танкеров, а также о новых мерах в отношении компаний, управляющих судами, сообщила во вторник Даунинг-стрит.
Выступая перед журналистами в кулуарах саммита G7 в Канаде, премьер-министр Великобритании заявил, что он «твердо» убежден в том, что ограничения на цены на российскую сырую нефть должны быть усилены, чтобы не истощить ее энергетические доходы.
По пути на саммит G7 Зеленский посетил Австрию, чтобы привлечь эту страну в качестве еще одного потенциального посредника в конфликте с Россией. Вена имеет прочные связи с Россией и рассматривается некоторыми украинскими лидерами как более надежный посредник, чем Турция, которая может многое выиграть в коммерческом плане от мирного урегулирования.
ЕС близок к согласованию 18-го пакета санкций, который будет включать запрет на импорт российской нефти, переработанной третьими странами и затем экспортируемой в Европу. Согласно плану ЕС, нефть должна быть признана российской и, следовательно, запрещенной к ввозу, если у импортера нет четких документов, подтверждающих, что она произведена в другом месте. Страны также должны будут опубликовать новые «планы диверсификации», показывающие, как они прекратят зависимость как от российской нефти, так и от газа.