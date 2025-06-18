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Захарова сравнила саммит G7 с анекдотом про мышей и кактус

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что саммит G7, состоявшийся в Канаде, напоминает анекдот про мышей, которые «кололись, рыдали, но продолжали есть кактус».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что саммит G7, состоявшийся в Канаде, напоминает анекдот про мышей, которые «кололись, рыдали, но продолжали есть кактус».

Захарова сказала в эфире радио Sputnik, что без России «семерка» превратилась «в один поддакивающий, подвякивающий унисон».

G7 (Group of Seven, «Группа семи», или, как ее называют в России, «Большая семерка») — неформальный международный клуб, в который входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. С 1997-го по 2014 год в организацию также входила Россия.

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