Пашинян хочет национализировать «Электросети Армении», принадлежащие Карапетяну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен национализировать электрические сети, которые принадлежат российскому предпринимателю, главе группы компаний «Ташир» Самвелу Карапету.
«Я думаю, что пришло время, когда ЗАО Армянские электрические сети должно быть национализировано», — написал премьер в Telegram.
Пашинян утверждает, что национализация «произойдет быстро». «Моя задача — чтобы все сотрудники ЗАО добросовестно выполняли свои трудовые обязанности», — добавил он.
Как писал сайт KP.RU, известный российский бизнесмен, меценат, сделавший немало для Армении Самвел Карапетян подвергся давлению после того как выступил против Пашиняна и в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ).
Напомним, в начале июня этого года Пашинян раскритиковал главу Армянской апостольской церкви Гарегина II (Ктрич Нерсисян) за якобы нарушение обета безбрачия, призвав отправить его в отставку. Незадолго до этого церковь обвинила главу правительства в подрыве основ взаимоуважения.