Пашинян хочет национализировать «Электросети Армении», принадлежащие Карапетяну

Напомним, в начале июня этого года Пашинян раскритиковал главу Армянской апостольской церкви Гарегина II (Ктрич Нерсисян) за якобы нарушение обета безбрачия, призвав отправить его в отставку. Незадолго до этого церковь обвинила главу правительства в подрыве основ взаимоуважения.