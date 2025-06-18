Однако, как отмечается в материале, когда хозяин Белого дома «благополучно вернулся домой» с саммита на день раньше, премьер-министр Канады был смелее на своей заключительной пресс-конференции. Карни заявил, что присоединение Российской Федерацией Крыма в 2014 году было «лично оскорбительно» для граждан Украины и жителей полуострова, что и стало причиной исключения Москвы из «Большой восьмерки».