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В Приморье упразднили два районных суда

Вместо них появятся судебные присутствия.

Источник: PrimaMedia.ru

С 23 июня 2025 года в Приморье начнут работу постоянные судебные присутствия в Яковлевском и Анучинском муниципальных округах. Решение реализуется в рамках Федерального закона от 22 июня 2024 года № 149-ФЗ, предусматривающего упразднение Анучинского и Яковлевского районных судов и передачу их полномочий Арсеньевскому городскому суду, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Судебного департамента в Приморье.

Отмечается, что завершены все необходимые организационно-штатные мероприятия. В том числе выполнена настройка ведомственных сетей для связи между зданиями Арсеньевского городского суда и новыми судебными присутствиями, проработаны процедуры передачи уголовных, гражданских и административных дел из упразднённых судов в новую структуру.

Теперь правосудие в Яковлевском и Анучинском округах будет осуществляться в составе Арсеньевского городского суда через постоянные судебные присутствия.

Накануне временно исполняющая обязанности председателя Арсеньевского городского суда Юлия Никитина провела рабочее совещание с представителями надзорных и правоохранительных органов, где обсудили порядок межведомственного взаимодействия — от подачи дел и исков до их рассмотрения в новом формате.