В Приморье упразднили два районных суда

С 23 июня 2025 года в Приморье начнут работу постоянные судебные присутствия в Яковлевском и Анучинском муниципальных округах. Решение реализуется в рамках Федерального закона от 22 июня 2024 года № 149-ФЗ, предусматривающего упразднение Анучинского и Яковлевского районных судов и передачу их полномочий Арсеньевскому городскому суду, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Судебного департамента в Приморье.
Отмечается, что завершены все необходимые организационно-штатные мероприятия. В том числе выполнена настройка ведомственных сетей для связи между зданиями Арсеньевского городского суда и новыми судебными присутствиями, проработаны процедуры передачи уголовных, гражданских и административных дел из упразднённых судов в новую структуру.
Теперь правосудие в Яковлевском и Анучинском округах будет осуществляться в составе Арсеньевского городского суда через постоянные судебные присутствия.
Накануне временно исполняющая обязанности председателя Арсеньевского городского суда Юлия Никитина провела рабочее совещание с представителями надзорных и правоохранительных органов, где обсудили порядок межведомственного взаимодействия — от подачи дел и исков до их рассмотрения в новом формате.