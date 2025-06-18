В Приморье упразднили два районных суда

С 23 июня 2025 года в Приморье начнут работу постоянные судебные присутствия в Яковлевском и Анучинском муниципальных округах. Решение реализуется в рамках Федерального закона от 22 июня 2024 года № 149-ФЗ, предусматривающего упразднение Анучинского и Яковлевского районных судов и передачу их полномочий Арсеньевскому городскому суду, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Судебного департамента в Приморье.