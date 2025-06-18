Цветная революция по-американски: эксперт назвал тайные пружины бунта либералов против Трампа

— Это вполне ожидаемо. Так, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс долго настаивала на том, что в проблемах с протестами в городе виноват исключительно Трамп. Это, мол, он ни с того ни с сего отправил в мегаполис бойцов Нацгвардии. Но теперь и сама госпожа мэр оказалась вынуждена ввести в городе комендантский час с 8 вечера до 6 утра. Правда, с опозданием: перед этим успели разграбить 23 магазина, а некоторые улицы оказались перекрыты баррикадами. В американских СМИ ехидничают, что запоздалые решения — ее стиль. Ведь это именно Басс ответственна за то, что пожарные не сумели вовремя прийти на помощь жителям Голливуда в январе. Тогда вспыхнувший в окрестных лесах огонь ворвался в жилые кварталы и уничтожил сотни домов. И вот — опять промедление, которое дорого обошлось Америке. Протесты уже перекинулись в Сан-Франциско (там арестованы 60 человек), улицы пришлось перекрыть в столице штата Колорадо Денвере и в техасском Остине. Даже в Вашингтоне с его традиционно мощным «полицейским присутствием» прошли марши протеста — пока мирные.