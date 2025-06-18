Politico: Трамп выступает против снижения потолка цен на российскую нефть

Европейскому союзу не удастся снизить максимальную стоимость российской нефти, поскольку президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выступает против этой инициативы. Об этом стало известно из публикации издания Politico, которое ссылается на дипломатические источники.
По информации издания, мнение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас по вопросу ограничения цен на российское сырьё не имеет большого значения, поскольку без одобрения Вашингтона Брюссель вряд ли сможет полностью реализовать эти планы.
Ранее фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России будет включать в себя запрет на использование подорванных газопроводов «Северный поток», внесение в чёрный список банков и танкеров, запрет на закупку российской нефти странами ЕС и попытку снизить максимальную стоимость нефти с 60 до 45 долларов за баррель. Кроме того, фон дер Ляйен и Каллас пообещали ввести новые ограничения на экспорт для 22 компаний, не только из России, но и из Белоруссии, Китая и других стран, чтобы попытаться снизить эффективность российских мер по обходу санкций.