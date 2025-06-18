Politico: Трамп выступает против снижения потолка цен на российскую нефть

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций ЕС против России будет включать в себя запрет на использование подорванных газопроводов «Северный поток», внесение в чёрный список банков и танкеров, запрет на закупку российской нефти странами ЕС и попытку снизить максимальную стоимость нефти с 60 до 45 долларов за баррель. Кроме того, фон дер Ляйен и Каллас пообещали ввести новые ограничения на экспорт для 22 компаний, не только из России, но и из Белоруссии, Китая и других стран, чтобы попытаться снизить эффективность российских мер по обходу санкций.