Захарова сравнила страны G7 с мышами, которые рыдали и ели кактус

«Где те ценности, где те основы, где те предложения, где те философские взгляды, которые они могли бы предложить? Да нет их там, там же не осталось той силы, которой была Россия в “восьмерке”, которая бы возвращала какую-то реальность, которая задавала бы какой-то тон, которая не позволяла бы этому всему превращаться в один поддайкивающий, подвякивающий унисон», — резюмировала Захарова.