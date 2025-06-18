Захарова сравнила страны G7 с мышами, которые рыдали и ели кактус

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прошедший саммит Группы семи (G7) позорным. Об этом он заявила в эфире радио Sputnik.
«Это позорище не у нас прошло, и не с нами, и не при нашем участии», — сказала дипломат.
Захарова отметила, что главным итогом встречи стала констатация того, что страны объединения «потеряли миллиарды» от санкций против РФ.
«Мыши, которые ели кактус — кололись, рыдали», — подчеркнула она.
По её словам, страны объединения сами признали, что понесли огромные убытки и оказались в глубоком кризисе.
«Где те ценности, где те основы, где те предложения, где те философские взгляды, которые они могли бы предложить? Да нет их там, там же не осталось той силы, которой была Россия в “восьмерке”, которая бы возвращала какую-то реальность, которая задавала бы какой-то тон, которая не позволяла бы этому всему превращаться в один поддайкивающий, подвякивающий унисон», — резюмировала Захарова.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал G7 «мёртвым клубом», в котором давно участвуют одни зомби.