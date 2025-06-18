WP: Израиль сможет отбивать атаки Ирана без помощи США еще 10 дней

ПВО Израиля еще 10 дней сможет отбивать атаки Ирана без помощи США, пишет Washington Post.
Отмечается, что при сохранении Ираном устойчивого темпа атак Израиль еще 10−12 дней сможет без пополнения запасов из США поддерживать свою противоракетную оборону.
В публикации также говорится, что в конце текущей недели ПВО Израиля смогут перехватывать только малую часть ракет из-за необходимости нормировать оборонительные боеприпасы.
Несколько дней назад Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой наносит авиаудары по территории Ирана. Тегеран начал операцию «Правдивое обещание».