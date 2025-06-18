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WP: Израиль сможет отбивать атаки Ирана без помощи США еще 10 дней

В США считают, что ПВО Израиля сможет еще 10−12 дней отбивать ракетные атаки Ирана без американской помощи.

Источник: Аргументы и факты

ПВО Израиля еще 10 дней сможет отбивать атаки Ирана без помощи США, пишет Washington Post.

Отмечается, что при сохранении Ираном устойчивого темпа атак Израиль еще 10−12 дней сможет без пополнения запасов из США поддерживать свою противоракетную оборону.

В публикации также говорится, что в конце текущей недели ПВО Израиля смогут перехватывать только малую часть ракет из-за необходимости нормировать оборонительные боеприпасы.

Несколько дней назад Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой наносит авиаудары по территории Ирана. Тегеран начал операцию «Правдивое обещание».