Правительство даст больше денег на госпрограмму малого и среднего бизнеса

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Финансирование госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» в нынешнем году увеличивается на 21,4%, следует из постановления белорусского правительства № 332 от 13 июня, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.
В действующей редакции говорится, что объем финансирования в 2025 году составляет более 7,9 млрд рублей, а в новом документе — свыше 9,6 млрд. Программа в целом рассчитана на 2021−2025 годы, и скорректирована сумма именно на текущий год.
«Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования», — сказано в документе.
Таким образом, он начнет действовать с 19 июня.
В том числе, госпрограмма подразумевает выделение кредитов малому и среднему бизнесу. Источники финансирования — республиканский и местный бюджеты, Банк развития, средства Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка, международная техническая помощь и другие.
Основная цель госпрограммы — формирование благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом их потребностей. Как ожидается, общий объем ее финансирования составит почти 37,4 млрд рублей.