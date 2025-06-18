Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство даст больше денег на госпрограмму малого и среднего бизнеса

Основная цель программы — формирование благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Финансирование госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» в нынешнем году увеличивается на 21,4%, следует из постановления белорусского правительства № 332 от 13 июня, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

В действующей редакции говорится, что объем финансирования в 2025 году составляет более 7,9 млрд рублей, а в новом документе — свыше 9,6 млрд. Программа в целом рассчитана на 2021−2025 годы, и скорректирована сумма именно на текущий год.

«Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования», — сказано в документе.

Таким образом, он начнет действовать с 19 июня.

В том числе, госпрограмма подразумевает выделение кредитов малому и среднему бизнесу. Источники финансирования — республиканский и местный бюджеты, Банк развития, средства Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка, международная техническая помощь и другие.

Основная цель госпрограммы — формирование благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом их потребностей. Как ожидается, общий объем ее финансирования составит почти 37,4 млрд рублей.