В пяти регионах Казахстана создали штабы для предупреждения забастовок

«Почти все они были незаконными, так как при их проведении не был соблюден предусмотренный порядок… Основными причинами были: повышение заработной платы в связи с ежегодной инфляцией, перевод в штат дочерних зависимых организаций АО “КазМунайГаз”, выплата премиальных по итогам работы, улучшение условий труда, проведение индексации заработной платы, риски высвобождения работников», — говорится в ответе Комитета госинспекции труда.