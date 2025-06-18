В пяти регионах Казахстана создали штабы для предупреждения забастовок

«Почти все они были незаконными, так как при их проведении не был соблюден предусмотренный порядок… Основными причинами были: повышение заработной платы в связи с ежегодной инфляцией, перевод в штат дочерних зависимых организаций АО “КазМунайГаз”, выплата премиальных по итогам работы, улучшение условий труда, проведение индексации заработной платы, риски высвобождения работников», — говорится в ответе Комитета госинспекции труда.
В ведомстве также отметили, что чаще всего итогом таких трудовых конфликтов становились переговоры между работодателем, представителями работников и местными исполнительными органами, в результате которых принимались планы по решению проблем.
Как государство реагирует на забастовки
Для снижения напряженности в трудовых коллективах и предупреждения конфликтов власти внедрили несколько механизмов раннего реагирования. В пяти промышленных регионах — Мангистауской, Атырауской, Павлодарской, Актюбинской и Кызылординской областях — действуют межведомственные штабы, которые курируют сферу трудовых отношений под председательством акимов.
Также применяется алгоритм совместных действий между акиматами, работодателями и профсоюзами — он позволяет оперативно реагировать на возникающие споры.
В Мангистауской области за ситуацией дополнительно следит представительство АО «НК “КазМунайГаз” в Актау, а на уровне страны работает Карта трудовых рисков — система мониторинга, основанная на скоринговой модели. Она помогает выявлять предприятия с высоким конфликтным потенциалом и принимать меры до того, как дело дойдет до забастовки.