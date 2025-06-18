Токаев назначил заместителя министра обороны

Напомним, 8 июня указом Главы государства Руслан Жаксылыков был освобожден от должности министра обороны Казахстана. Новым главой оборонного ведомства стал Даурен Косанов. После назначения нового министра Президент Токаев поставил задачи перед Дауреном Косановым.