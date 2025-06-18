Токаев назначил заместителя министра обороны

Распоряжением Главы государства Садыков Кайрат Ануарбекулы назначен заместителем Министра обороны — главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.
Напомним, 8 июня указом Главы государства Руслан Жаксылыков был освобожден от должности министра обороны Казахстана. Новым главой оборонного ведомства стал Даурен Косанов. После назначения нового министра Президент Токаев поставил задачи перед Дауреном Косановым.
Глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся укрепления боеготовности армии, внедрения цифровых решений в систему управления, расширения возможностей Сил специальных операций, повышения эффективности социальной и идеологической работы, а также модернизации военной инфраструктуры.