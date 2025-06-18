ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана обратилось к согражданам, желающим самостоятельно покинуть Израиль, предложив сделать это через три КПП на границе с Египтом и Иорданией.
«Граждане Узбекистана, желающие самостоятельно покинуть Израиль в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности, могут выехать из страны через следующие контрольно-пропускные пункты», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства.
Речь идет о КПП «Менахем Бегин» — «Таба» на израильско-египетской границе, а также КПП «Шейх Хусейн» и КПП «Ицхака Рабина» — «Вади-Арава» на израильско-иорданской границе. Все эти пункты на данный момент работают круглосуточно, пояснили в посольстве.
Для въезда в Иорданию необходимо оформить визу через сайт МВД Королевства, добавили в посольстве.
Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля-земля».
В свою очередь, Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным Минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тыс. пострадали.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран же грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.