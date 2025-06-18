В МИД допускают возможность для граждан Молдовы эвакуироваться из Израиля через Египет

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел (МИД) Молдовы продолжает внимательно следить за развитием событий в сфере безопасности в Государстве Израиль и поддерживает активную координацию с израильскими властями и международными партнерами, сообщили в дипломатическом ведомстве.
Посольство Молдовы в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с молдавскими гражданами, находящимися на территории Государства Израиль, запрашивая консульскую поддержку и собирая необходимые данные для планирования эвакуационных мероприятий, отмечает пресс-служба.
«Дипломатическая миссия в Тель-Авиве рассматривает каждый случай индивидуально и изучает возможность организации упорядоченной эвакуации через пограничный пункт Таба в Египет в зависимости от развития ситуации и имеющихся материально-технических условий», — пишет МИД Молдовы.
Ведомство вновь обращается к гражданам Молдовы, находящимся в Государстве Израиль, с призывом зарегистрироваться через онлайн-форму forms.cloud.microsoft/e/U4ux5TPSLK.
Гражданам, которые намерены эвакуироваться самостоятельно и столкнулись с трудностями или какими-либо препятствиями, рекомендуется обратиться в посольство Молдовы в Израиле, тел: +972 52 778 9772, +972 52−2787326 Email: tel-aviv@mfa.gov.md.