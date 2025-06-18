В МИД допускают возможность для граждан Молдовы эвакуироваться из Израиля через Египет

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел (МИД) Молдовы продолжает внимательно следить за развитием событий в сфере безопасности в Государстве Израиль и поддерживает активную координацию с израильскими властями и международными партнерами, сообщили в дипломатическом ведомстве.