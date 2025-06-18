Губернатор велел до осени закончить ремонт труб отопления в Челябинской области

В Челябинской области в минувшем отопительном сезоне снизилось количество аварий. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.
Глава региона поручил руководителям городов и округов активней готовиться к следующему отопительному сезону. Документы для этого придется оформлять по-новому. Во-первых, многие районы были преобразованы в округа, это повлияет на составление схем теплоснабжения. Во-вторых, в этом году паспорта подготовки к отопительному сезону оформляют по новым правилам, придется проводить больше межведомственных согласований.
Кроме того, Алексей Текслер поручил не затягивать летний ремонт систем теплоснабжения.
— Работы должны выполняться уже, и, соответственно, если мы с вами качественно готовимся к зиме, уже к осени все работы должны быть завершены, — заявил глава региона.