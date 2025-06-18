Депутаты Пермской городской Думы оценили итоги модернизации насосной станции «Вишерская»

На одной из крупнейшей насосных станций Перми — ГНС-5 «Вишерская» — завершена реконструкция. Эта насосная станция ежесуточно принимает в среднем более 50 тысяч кубометров сточных вод с левого берега Камы (часть Ленинского района, микрорайонов Парковый, Заостровка) и перекачивает их на биологические очистные сооружения в Гляденово. В рамках концессионного соглашения, заключенного с «Новогор-Прикамье», ведется модернизация станции.
В 2022 году были построены новая комплектная трансформаторная подстанция и распределительные устройства. В 2023 году модернизировали остальное оборудование: обновили трубопроводы, задвижки, установили новые насосные агрегаты и систему частотного регулирования приводов. Сейчас идет благоустройство территории после строительства. Общая стоимость проекта реконструкции составляет почти 500 миллионов рублей.
Депутаты Пермской городской Думы вместе с главой города Эдуардом Сосниным провели рабочий выезд на ГНС-5 «Вишерская».
— Мы находимся в постоянном взаимодействии с нашими концессионерами. В седьмом созыве регулярно приглашаем руководство ресурсоснабжающих компаний в Думу и сами с депутатами выезжаем на коммунальные объекты. Мы видим, что «Новогор» в рамках концессионного соглашения последовательно обновляет свои производственные мощности. Это важно для горожан, мы все хотим, чтобы наши водные ресурсы были чистыми, а водоснабжение и водоотведение качественными, — отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.
— Теперь ГНС-5 «Вишерская» — это современная насосная станция, которая прошла полную комплексную реконструкцию по всем аспектам. Сейчас ведется большая работа по внедрению ультрафиолета на биологических и качественных сооружениях — это наш основной инвестиционный проект 2025 года. Также планируем заменить около 20 километров сетей в городе Перми, — поделился планами главный управляющий директор ООО «Новогор-Прикамье» Сергей Касаткин.