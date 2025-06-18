Депутаты Пермской городской Думы оценили итоги модернизации насосной станции «Вишерская»

— Мы находимся в постоянном взаимодействии с нашими концессионерами. В седьмом созыве регулярно приглашаем руководство ресурсоснабжающих компаний в Думу и сами с депутатами выезжаем на коммунальные объекты. Мы видим, что «Новогор» в рамках концессионного соглашения последовательно обновляет свои производственные мощности. Это важно для горожан, мы все хотим, чтобы наши водные ресурсы были чистыми, а водоснабжение и водоотведение качественными, — отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.