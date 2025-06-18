Минобороны Беларуси объявило о начале мобилизационного учения

В сообщении сказано, что в период с 18 по 27 июня 2025 года с военными комиссариатами Брестской области проводится мобилизационное учение с призывом военнообязанных. В Минобороны отметили, что на указанном учении военнообязанные восстановят навыки во владении оружием и техникой, выполнят упражнения стрельб из стрелкового оружия.