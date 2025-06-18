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Минобороны Беларуси объявило о начале мобилизационного учения

Минобороны Беларуси сказало про начало мобилизационного учения с призывом военнообязанных.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны Беларуси объявило о начале мобилизационного учения в Брестской области. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства обороны.

В сообщении сказано, что в период с 18 по 27 июня 2025 года с военными комиссариатами Брестской области проводится мобилизационное учение с призывом военнообязанных. В Минобороны отметили, что на указанном учении военнообязанные восстановят навыки во владении оружием и техникой, выполнят упражнения стрельб из стрелкового оружия.

В пресс-службе добавили, что будут проводиться мероприятия, связанные с оповещение и вызовом военнообязанных в военные комиссариаты. Сообщается, что в данном учении будут принимать участие подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил.

Тем временем Минобороны сказало, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.

Ранее СМИ сообщили, что спецпосланник США Кит Келлог приедет в Беларусь для встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Вместе с тем белорусский онколог сказала, что лишний вес может спровоцировать рецидив рака.