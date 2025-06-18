Минобороны Беларуси объявило о начале мобилизационного учения в Брестской области. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства обороны.
В сообщении сказано, что в период с 18 по 27 июня 2025 года с военными комиссариатами Брестской области проводится мобилизационное учение с призывом военнообязанных. В Минобороны отметили, что на указанном учении военнообязанные восстановят навыки во владении оружием и техникой, выполнят упражнения стрельб из стрелкового оружия.
В пресс-службе добавили, что будут проводиться мероприятия, связанные с оповещение и вызовом военнообязанных в военные комиссариаты. Сообщается, что в данном учении будут принимать участие подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил.
Тем временем Минобороны сказало, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.
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