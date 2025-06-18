На лекарства для льготников Башкирии выделили рекордные 7 млрд рублей

Как ранее информировал Башинформ, Башкирия заняла первое место по уровню достижения целей и задач нацпроекта «Здравоохранение». В 2024 году в регионе установлено 135 модульных ФАПов и амбулаторий, приобретено 206 единиц автотранспорта и более 8 тысяч медицинских аппаратов. Это рекордные показатели за все время реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Капитально отремонтированы 9 медицинских объектов, построена поликлиника в Кушнаренково.