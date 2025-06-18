На лекарства для льготников Башкирии выделили рекордные 7 млрд рублей

В Башкирии правом на льготное лекарственное обеспечение обладают около 749 тысяч человек. Из них 319,6 тысячи федеральных льготников и 429,5 тысячи человек — региональных.
За первые четыре месяца этого года в республике принято свыше 707 тысяч рецептов на общую сумму более 4,48 млрд рублей. При этом стоимость лекарственного обеспечения одного федерального льготника превысила 16 тысяч рублей, одного регионального льготника — более 14 тыс. рублей.
По 14 высокозатратным нозологиям за счет федерального бюджета обеспечены 4100 человек, объем отпущенных лекарственных препаратов составил более 814,58 млн рублей, констатировал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
Кроме того, лекарствами и медицинскими изделиями за счёт средств Фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра» в Башкирии обеспечиваются 370 пациентов.
По итогам заседания премьер-министр правительства региона Андрей Назаров поручил министерству здравоохранения совместно с министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ усилить работу по информированию жителей о возможности получения лекарственных препаратов и медицинских изделий в виде социальной услуги.
Как ранее информировал Башинформ, Башкирия заняла первое место по уровню достижения целей и задач нацпроекта «Здравоохранение». В 2024 году в регионе установлено 135 модульных ФАПов и амбулаторий, приобретено 206 единиц автотранспорта и более 8 тысяч медицинских аппаратов. Это рекордные показатели за все время реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Капитально отремонтированы 9 медицинских объектов, построена поликлиника в Кушнаренково.
Улучшилась укомплектованность медицинскими кадрами: по итогам прошлого года в медучреждениях республики работают 55,38 тысячи сотрудников.