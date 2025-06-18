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Что могут изменить в Беларуси в сфере продажи вейпов?

Проект закона «О табачном сырье, табачных, нетабачных никотиносодержащих изделиях, электронных системах курения и жидкостях для них, системах для потребления табака» был вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, законопроект предусматривает ограничения в области производства и оборота сырья, изделий, жидкостей и систем. Производство, экспорт, импорт, хранение, а также оптовая торговля табачными и нетабачными никотиносодержащими изделиями будут доступны лишь юридическим лицам. При этом ИП смогут осуществлять только розничную продажу табачных изделий, но не вейпов и жидкостей для них.

Кроме того, в проекте закона указаны дополнительные ограничения на потребление никотиносодержащей продукции. Например, предложено запретить курение электронных сигарет на крыльцах жилых домов и в общежитиях.

У граждан есть возможность высказать замечания и предложения в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 июня.