Что могут изменить в Беларуси в сфере продажи вейпов?

В частности, законопроект предусматривает ограничения в области производства и оборота сырья, изделий, жидкостей и систем. Производство, экспорт, импорт, хранение, а также оптовая торговля табачными и нетабачными никотиносодержащими изделиями будут доступны лишь юридическим лицам. При этом ИП смогут осуществлять только розничную продажу табачных изделий, но не вейпов и жидкостей для них.