Мошенники рассылают фейковые письма от имени губернатора Травникова

Жителям Новосибирской области напоминают, что в целях безопасности рекомендуется не реагировать на подобные сообщения, всегда проверять профиль, с которого вам пишут или звонят, не отвечать на такие сообщения и не переходить по вложенным ссылкам и QR-кодам.