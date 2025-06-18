Мошенники рассылают фейковые письма от имени губернатора Травникова

Мошенники в своих рассылках приглашают сибиряков через QR-код на различные закрытые видеоконференции. Перейдя по ссылке, данные жертвы могут быть скомпрометированы, также есть опасность лишиться личных денежных средств. Иногда злоумышленники, чтобы ввести в заблуждение население, могут прибегнуть к звонку с использованием нейросети.
«От моего имени, а также от имени высокопоставленных сотрудников МВД России, вновь идут рассылки сообщений с ложными приглашениями на видеоконференцсвязь. Все они являются ложными!» — написал Травников.
Жителям Новосибирской области напоминают, что в целях безопасности рекомендуется не реагировать на подобные сообщения, всегда проверять профиль, с которого вам пишут или звонят, не отвечать на такие сообщения и не переходить по вложенным ссылкам и QR-кодам.