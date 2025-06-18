Будут ли США атаковать Иран: что известно о планах Вашингтона

«Нет никаких сомнений в том, чего хочет Трамп, и он без колебаний сделает все необходимое для достижения этой цели», — заключает издание. В доказательство своего вывода журналисты сообщили о том, что на Ближнем Востоке Пентагон уже развернул системы обороны для защиты своих баз в арабских странах. Кроме того, тяжелые бомбардировщики располагаются на Диего-Гарсия и в Катаре. Также Штаты направили в регион истребители F-35, F-22 и F-16.