Будут ли США атаковать Иран: что известно о планах Вашингтона

17 июня в Вашингтоне Дональд Трамп провел Совет национальной безопасности. Совместно со своей командой он обсуждал необходимость атаки на Иран и «красные линии», после пересечения которых должен быть нанесен удар по Исламской Республике.
Телеканал ABC узнал у чиновников Белого дома, что следующие двое суток после заседания Совета нацбезопасности станут решающими — команда Трампа может принять решение атаковать Иран, если ситуация не станет менее напряженной.
Как пишет «Интерфакс», израильская газета The Jerusalem Post, напротив, рассказала со ссылкой на анонимных представителей властных структур Израиля, что Дональд Трамп одобрил план по присоединению к Тель-Авиву для ударов по Тегерану. В публикации израильское СМИ ссылается на The Post, который опубликовал информацию о решимости Трампа атаковать Иран, если тот откажется от ядерной сделки и не согласится закрыть ядерные проекты.
The Jerusalem Post уточнила, что в случае включения США в операцию ЦАХАЛ против Ирана американские вооруженные силы смогут атаковать предприятие по обогащению урана в Фордо. СМИ также обратило внимание на то, что сам Трамп открыл свои планы по Ирану в соцсети Truth Social. Он опубликовал серию постов, в одном из которых написал, что Тегеран должен капитулировать, так как терпение Штатов «подходит к концу».
«Нет никаких сомнений в том, чего хочет Трамп, и он без колебаний сделает все необходимое для достижения этой цели», — заключает издание. В доказательство своего вывода журналисты сообщили о том, что на Ближнем Востоке Пентагон уже развернул системы обороны для защиты своих баз в арабских странах. Кроме того, тяжелые бомбардировщики располагаются на Диего-Гарсия и в Катаре. Также Штаты направили в регион истребители F-35, F-22 и F-16.
Аналитики газеты обратили внимание, что Оман и Катар стараются ослабить напряженные отношения между Ираном и США. Представители этих государств, как посредники, пытаются договориться о встречах делегаций обеих сторон.
Ранее израильский телеканал Channel 12 рассказал о возможном присоединении США к ударам Тель-Авива по Тегерану в ночь на 18 июня. Журналисты уточнили, что Пентагон уже направил на Ближний Восток боевые самолеты.
17 июня The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей администрации Трампа сообщала, что Вашингтон вмешается в вооруженное противостояние, если Иран ударит по военным базам США в Израиле. Пентагон уже находится в боевой готовности, чтобы оперативно отреагировать на нападение.
Reuters со ссылкой на трех американских чиновников в эту же дату рассказал о том, что США усиливают авиационную группировку на Ближнем Востоке. Минобороны страны направляет на американские базы в регионе истребители, которые способны не только атаковать, но и вести перехват дронов и ракет, пишет RTVI.
16 июня Military Watch Magazine сообщил, что Пентагон направил в Европу самолеты-заправщики на случай атаки на Иран. Глава Минобороны Пит Хегсет прокомментировал передислокацию авиации в соцсети X. Он написал, что решение принято исключительно в оборонительных целях, чтобы защитить американские объекты, которые могут стать целями для Ирана.
По данным Reuters, в Ближневосточном регионе США уже имеют масштабный военный арсенал. Там располагается почти 40 тысяч бойцов, имеются аэродромы с авиацией, развернуты современные системы ПВО.
Великобритания также увеличивает авиационное присутствие на Ближнем Востоке. Об этом рассказала The Independent. Издание сослалось на министра обороны Джона Хили, который заявил, что в регион перебазируют истребители Typhoon. Передислокацию военных самолетов глава оборонного ведомства объяснил необходимостью «защитить персонал», оставив без комментария вопрос журналиста об участии британских летчиков в возможных операциях США против Ирана.
Портал Axios 13 июня констатировал, что американские солдаты уже помогают Израилю. Военнослужащие США участвовали в отражении ракетно-авиационных ударов Ирана. Также журналисты заявили, что правительство еврейского государства неоднократно просило Трампа согласиться на совместные военные операции против Тегерана, и американский лидер не исключил, что это возможно.
Ирано-израильский конфликт обострился 13 июня. Правительство еврейского государства объявило о проведении военной операции «Восстающий лев», направленной на уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана. Израиль атаковал Иран, в ответ иранские вооруженные силы ударили по израильской территории. Обмен бомбардировками между странами продолжается. И в Израиле, и в Иране десятки убитых и пострадавших.