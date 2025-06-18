Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа о России на саммите G7

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер преждевременно покидает саммит «Большой семерки» в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон «как можно скорее». Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо «более серьезного».