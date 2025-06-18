Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа о России на саммите G7

«Когда Трамп благополучно вернулся домой, Карни был смелее в своих высказываниях на заключительной пресс-конференции», — говорится в материале.
Канадский политик после отъезда американского лидера заявил, что его слова о причинах исключения России из организации были оскорбительными для граждан Украины.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер преждевременно покидает саммит «Большой семерки» в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон «как можно скорее». Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо «более серьезного».
Саммит «Большой семерки» проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие был запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.