Против Самвела Карапетяна возбудили уголовное дело

Накануне Карапетяна задержали — он уехал из дома в сопровождении силовиков. Следственные действия против бизнесмена начались после того, как он выступил в защиту Армянской апостольской церкви, которую в последнее время критикует премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сам Карапетян говорил, что «небольшая группа, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь и армянский народ» (цитата по Politik.am).