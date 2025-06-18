Депутат ГосДумы Плякин разозлил обманутых дольщиков, посчитав, что их нет

Депутат Государственной Думы Владимир Плякин в своём телеграм-канале накануне заявил, что в Самарской и Ульяновской областях не осталось ни одного обманутого дольщика. Сделал этот вывод он по итогам заседания рабочей группы по защите прав участников долевого строительства в федеральном парламенте.
По его словам, индекс проблемных объектов в стране снизился с 15,8% в I квартале 2021 года до 1,1% в I квартале 2025 года. Также он отметил, что компенсации за всё время выплачены на общую сумму около 183 млрд рублей.
Информацию о якобы отсутствии дольщиков в Самарской области подхватил ряд местных СМИ. В сети появились публикации с кричащими заголовками, типа «В Самарской области закончились обманутые дольщики».
Однако, сами обманутые дольщики с информацией депутата не согласились и ответили ему в комментариях: "Всё враньё!!! Я обманутый дольщик с 2016 года объекта ООО Прогресс-Н. Деньги Минстрой до сих пор отказывается выплачивать. Сужусь до сих пор!
Готова предоставить подробную информацию по запросу.".
Более того, заявление парламентарию расходится и с данными, которые накануне приводил в своем телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он рассказал, что еще 160 дольщиков могут претендовать на жилье и компенсации в рамках работы правительства над решением этой проблемы.
Напомним, Владимир Плякин избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией «НОВЫЕ ЛЮДИ».
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