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ФСБ опровергло слухи о прибытии украинских диверсантов в Приморье

Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о якобы прибытии в Приморский край колонны КАМАЗов с украинскими диверсантами не соответствует действительности.

Источник: РИА "Новости"

Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о якобы прибытии в Приморский край колонны КамАЗов с украинскими диверсантами не соответствует действительности. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Приморскому краю.

Аудиосообщения с подобными утверждениями начали активно циркулировать в публичных чатах Уссурийска 17 июня. В них утверждалось, что в регион прибыли вооруженные группы, замаскированные под водителей грузовиков. Однако, как выяснилось, эти сведения — фейк.

«Уважаемые граждане, не поддавайтесь на провокации ЦИПсО и не распространяйте ложные сведения, за это предусмотрена ответственность!» — предупредили в ведомстве.

Администрация Уссурийска также призвала жителей ориентироваться на официальные источники информации. По данным городских властей, сообщений о нештатных ситуациях в регионе не поступало.

В ФСБ подчеркнули, что распространение подобных слухов направлено на дестабилизацию обстановки в регионе. Ведомство проводит мониторинг информационного пространства и напоминает, что за распространение заведомо ложных сведений предусмотрена административная и уголовная ответственность.