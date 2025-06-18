ФСБ опровергло слухи о прибытии украинских диверсантов в Приморье

Аудиосообщения с подобными утверждениями начали активно циркулировать в публичных чатах Уссурийска 17 июня. В них утверждалось, что в регион прибыли вооруженные группы, замаскированные под водителей грузовиков. Однако, как выяснилось, эти сведения — фейк.
«Уважаемые граждане, не поддавайтесь на провокации ЦИПсО и не распространяйте ложные сведения, за это предусмотрена ответственность!» — предупредили в ведомстве.
Администрация Уссурийска также призвала жителей ориентироваться на официальные источники информации. По данным городских властей, сообщений о нештатных ситуациях в регионе не поступало.
В ФСБ подчеркнули, что распространение подобных слухов направлено на дестабилизацию обстановки в регионе. Ведомство проводит мониторинг информационного пространства и напоминает, что за распространение заведомо ложных сведений предусмотрена административная и уголовная ответственность.