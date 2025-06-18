Прожиточный минимум в Казахстане должен быть 115 тысяч тенге — депутат

— Министры, депутаты и руководители ключевых госорганов приходят и уходят, но уровень жизни казахстанцев, увы, не улучшается. Даже по официальным данным Бюро национальной статистики, уровень бедности в Казахстане в 2015 году составлял 2,7%, за второй квартал 2024 года он оказался на уровне 5,1%. А сколько человек не причислено к этой категории только потому, что они относятся к самозанятым, и у них есть куры или какое-то мелкое поголовье скота. Ни для кого не секрет, что официальную статистику всегда нужно умножать кратно, чтобы получить реальную картину, — сказал депутат.