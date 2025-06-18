В ЕС раскритиковали фон дер Ляйен за поддержку Израиля, пишет Politico

По словам одного из источников издания, существует «большая разница» между правом на самооборону и началом «упреждающих военных действий», при этом другой источник обвинил фон дер Ляйен в «одиночном забеге», указав на то, что решение о поддержке Нетаньяху было принято без консультаций с другими странами блока.