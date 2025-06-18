Суд Омска избрал меру пресечения для обвиняемого в оправдании терроризма

Ленинский районный суд Омска принял решение по делу Евгения Шильдермана, которому предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма. Следователь Следственного управления Следственного комитета России по Омской области ходатайствовал об избрании меры пресечения для 42-летнего обвиняемого.
Мужчина, по версии следствия, разместил в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, содержащую пропаганду идеологии запрещённой организации, которая была признана террористической и запрещена на территории России решением Верховного суда от 16 марта 2023 года.
Суд, рассмотрев представленные материалы и информацию о личности обвиняемого, решил заключить его под стражу на два месяца, поместив в следственный изолятор Омска. Это постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано защитой.