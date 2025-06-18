Совет Федерации одобрил закон о создании в РФ национального цифрового сервиса

«Федеральным законом предусматривается создание многофункционального сервиса обмена информации. Под таким сервисом понимаются информационная система и программа для электронных вычислительных машин, которые используются для обмена электронными сообщениями исключительно между пользователями этой информационной системы», — рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.
По его словам, предполагается, что платформа сможет выполнять функции мессенджера и сервисов, связанных с предоставлением различных услуг, включая государственные, образовательные, муниципальные. В законе также изложены требования к учреждениям, которые в рамках решения правительства РФ будут заниматься разработкой этого сервиса.
Ранее, 10 июня, Госдума приняла закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными. Этот документ депутаты поддержали во II и III чтениях. В рамках платформы пользователи смогут передавать сведения из личного кабинета на «Госуслугах» и иных информационных систем.