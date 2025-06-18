Совет Федерации одобрил закон о создании в РФ национального цифрового сервиса

По его словам, предполагается, что платформа сможет выполнять функции мессенджера и сервисов, связанных с предоставлением различных услуг, включая государственные, образовательные, муниципальные. В законе также изложены требования к учреждениям, которые в рамках решения правительства РФ будут заниматься разработкой этого сервиса.