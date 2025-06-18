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​​​​​​​​​BZ: срыв встречи Трампа с Зеленским на G7 стал «провалом» Киева

Срыв ранее запланированных переговоров президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского на саммите G7 в Канаде восприняли в Киеве и в Европе как негативный сигнал, констатирует немецкая газета Berliner Zeitung.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Трамп намеревался встретиться с Зеленским, но преждевременно покинул саммит, проигнорировав свои обязательства. Аналитики Berliner Zeitung считают, что отказ американского президента от встречи с главой Украины свидетельствует, что для Белого дома украинский кризис потерял первостепенную важность.

Журналисты подчеркивают, что Зеленскому больше может не представиться возможность лично пообщаться с Трампом, чтобы добиться поддержки Вашингтона. Президент Украины будет стремиться к встрече с американским лидером, но не факт, что сможет достичь желаемого.

«Если этого не произойдет, это станет еще одним ударом по Киеву и еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы», — цитируют статью немецкого издания «Ведомости».

Berliner Zeitung акцентирует внимание, что отъезд Трампа стал демонстрацией пренебрежения к Зеленскому и «горьким сигналом» для Украины.

Саммит «Большой семерки» проходил в Канаде с 15 по 17 июня. Дональд Трамп пробыл в Кананаскисе в течение дня и в нарушение программы мероприятия с участием мировых лидеров уехал. Президент Франции объяснил его отъезд стремлением как можно скорее заключить мир на Ближнем Востоке. Трамп опроверг заявление Макрона, написав в соцсети, что французский политик ошибся и сказал «неправду».

Британская газета Financial Times сообщала, что Дональд Трамп покинул Канаду, потому что его разозлила поездка Макрона в Гренландию. Еще одна версия газеты — американский президент преждевременно уехал, потому что не хотел общаться с участниками саммита.

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