​​​​​​​​​BZ: срыв встречи Трампа с Зеленским на G7 стал «провалом» Киева

Саммит «Большой семерки» проходил в Канаде с 15 по 17 июня. Дональд Трамп пробыл в Кананаскисе в течение дня и в нарушение программы мероприятия с участием мировых лидеров уехал. Президент Франции объяснил его отъезд стремлением как можно скорее заключить мир на Ближнем Востоке. Трамп опроверг заявление Макрона, написав в соцсети, что французский политик ошибся и сказал «неправду».