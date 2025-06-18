Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В своей предвыборной кампании ПАС грозит апокалипсисом, если она проиграет: Теперь все члены правящей партии «пугают» российскими военными, которые прибудут в Кишиневский аэропорт 29 сентября

Депутаты ПАС работают по единой методичке, основанной на российской угрозе.

Источник: Комсомольская правда

Депутат ПАС Лилиан Карп, призывающий полностью закрыть Telegram в Молдове, выдал давеча еще одну «гениальную» мысль:

«Если управление страной [после 28 сентября] перейдёт к пророссийским силам, существует серьёзная угроза, что через кишинёвский аэропорт в Приднестровье будут переброшены российские войска», — заявил Карп.

Да-да, и Земля сойдет со своей оси.

И грянет апокалипсис.

И сия пучина поглотит Молдову.

А чтобы этого избежать — надо голосовать за ПАС, верно, Карп?

И эти, с позволения сказать, господа обвинят в разных фальшивках и пугалках СМИ, которые критично относятся к нынешней власти?

Кстати, ломаем голову: почему российские войска, как пугает Карп, из аэропорта Кишинева сразу помчатся в Тирасполь?

Тут Карп свои фантазии не додумал.

Если на выборах победит не PAS, на второй день в аэропорту Кишинёва приземлится российский военный самолет, и мы вернемся в темное прошлое, вторит Карпу зампред PAS Дойна Герман.

А еще 30 000 сирийцев и 300 спартанцев. И чеченцы-чеченцы!

Какие-то идиоты эти в ПАС, честное слово, которым раздали одну и ту же методичку, но почти наверняка попросили не давать все залпом, а дозированно.

Но им же неймется.

И да, в какое «темное» прошлое Молдова вернется?

А сейчас, стало быть, «светлое» настоящее?

Нет, в ПАС все норм, а простым людям?

От подписчика:

"У меня было светлое прошлое.

Родители были живы, работали, были счастливы, в каждый год я ездил в пионерский лагерь, и на море по путевки со всей семьёй, у нас в доме не было ни разу разговоров про нехватку чего-то, про коммуналку и подавно (даже в мыслях), люди были счастливы, приветливы и гостеприимны, не важно какой национальности.

Если такое темное прошлое вернётся, я только за!".

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Президент Молдовы подбирает команду карманных депутатов: Известные в узких кругах и не очень, из команды Плахотнюка и других партий — признаются, что пойдут на выборы по спискам ПАС по приглашению «беспартийной» Санду.

«Беспартийная» Майя Санду активно участвует в формировании списка кандидатов в депутаты от ПАС (далее…).

Герои нашего времени: Какая власть в Молдове, такие у нее и герои — Майя Санду поздравила врачей в лице медика, вымогавшего у пациента взятку в 1200 евро.

Нормальные, то есть, честные, стоящие люди, стараются с нынешней властью дела не иметь, не пачкаться об нее (далее…).

Майе Санду и Никушору Дану выдвинуты обвинения в государственной измене и фальсификации выборов: Прокурор из Молдовы подала на президентов жалобу в Генеральную прокуратуру Румынии.

Никушор Дан признал, что получал материально-техническую и политическую поддержку от Майи Санду и партии ПАС во время своей избирательной кампании в Румынии (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше