В своей предвыборной кампании ПАС грозит апокалипсисом, если она проиграет: Теперь все члены правящей партии «пугают» российскими военными, которые прибудут в Кишиневский аэропорт 29 сентября

Депутат ПАС Лилиан Карп, призывающий полностью закрыть Telegram в Молдове, выдал давеча еще одну «гениальную» мысль:
«Если управление страной [после 28 сентября] перейдёт к пророссийским силам, существует серьёзная угроза, что через кишинёвский аэропорт в Приднестровье будут переброшены российские войска», — заявил Карп.
Да-да, и Земля сойдет со своей оси.
И грянет апокалипсис.
И сия пучина поглотит Молдову.
А чтобы этого избежать — надо голосовать за ПАС, верно, Карп?
И эти, с позволения сказать, господа обвинят в разных фальшивках и пугалках СМИ, которые критично относятся к нынешней власти?
Кстати, ломаем голову: почему российские войска, как пугает Карп, из аэропорта Кишинева сразу помчатся в Тирасполь?
Тут Карп свои фантазии не додумал.
Если на выборах победит не PAS, на второй день в аэропорту Кишинёва приземлится российский военный самолет, и мы вернемся в темное прошлое, вторит Карпу зампред PAS Дойна Герман.
А еще 30 000 сирийцев и 300 спартанцев. И чеченцы-чеченцы!
Какие-то идиоты эти в ПАС, честное слово, которым раздали одну и ту же методичку, но почти наверняка попросили не давать все залпом, а дозированно.
Но им же неймется.
И да, в какое «темное» прошлое Молдова вернется?
А сейчас, стало быть, «светлое» настоящее?
Нет, в ПАС все норм, а простым людям?
От подписчика:
"У меня было светлое прошлое.
Родители были живы, работали, были счастливы, в каждый год я ездил в пионерский лагерь, и на море по путевки со всей семьёй, у нас в доме не было ни разу разговоров про нехватку чего-то, про коммуналку и подавно (даже в мыслях), люди были счастливы, приветливы и гостеприимны, не важно какой национальности.
Если такое темное прошлое вернётся, я только за!".
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