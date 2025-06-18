В своей предвыборной кампании ПАС грозит апокалипсисом, если она проиграет: Теперь все члены правящей партии «пугают» российскими военными, которые прибудут в Кишиневский аэропорт 29 сентября

Родители были живы, работали, были счастливы, в каждый год я ездил в пионерский лагерь, и на море по путевки со всей семьёй, у нас в доме не было ни разу разговоров про нехватку чего-то, про коммуналку и подавно (даже в мыслях), люди были счастливы, приветливы и гостеприимны, не важно какой национальности.