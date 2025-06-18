Дефицит бюджета в 2024 году составил 3,6 трлн тенге

«Доходы республиканского бюджета за 2024 год составили 19,6 трлн тенге или 97,2% от прогнозного значения. Из них наибольшая часть пришлась на налоговые поступления — 12,3 трлн тенге. Израсходованы 23,6 трлн тенге или 97,8% к плану на год. Неисполнение составило 526 млрд тенге, из которых 92 млрд тенге — неосвоение по республиканским бюджетным программам. По итогам 2024 года дефицит республиканского бюджета при плане 3,7 трлн тенге сложился в сумме 3,6 трлн тенге или 2,7% к ВВП. Покрытие дефицита бюджета на 98,4% осуществлено за счёт заимствования», — указывается в материалах мажилиса.