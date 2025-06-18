Дефицит бюджета в 2024 году составил 3,6 трлн тенге

Мажилис рассмотрел отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.
Согласно отчётам, в прошлом году экономика Казахстана выросла на 4,8% за счёт развития ненефтяного сектора, а именно: увеличения производства в базовых отраслях экономики. Объём промышленного производства вырос на 2,8%, валовой продукции сельского хозяйства — на 13,7%, строительных работ — на 13,1%, торговли — на 9,1%. Объём инвестиций в основной капитал увеличился на 7,5%.
Реализованы 248 инвестиционных проектов на 2,7 трлн тенге.
Международные резервы страны на 1 января 2025 года составили 104,7 млрд долларов, за год показатель вырос на 9,1%.
«Доходы республиканского бюджета за 2024 год составили 19,6 трлн тенге или 97,2% от прогнозного значения. Из них наибольшая часть пришлась на налоговые поступления — 12,3 трлн тенге. Израсходованы 23,6 трлн тенге или 97,8% к плану на год. Неисполнение составило 526 млрд тенге, из которых 92 млрд тенге — неосвоение по республиканским бюджетным программам. По итогам 2024 года дефицит республиканского бюджета при плане 3,7 трлн тенге сложился в сумме 3,6 трлн тенге или 2,7% к ВВП. Покрытие дефицита бюджета на 98,4% осуществлено за счёт заимствования», — указывается в материалах мажилиса.
В 2024 году Комитет внутреннего государственного аудита провёл 360 аудиторских мероприятий. Общая сумма выявленных финансовых нарушений составила 81 млрд тенге. Наибольший объём финансовых нарушений обнаружен в субъектах квазигосударственного сектора республиканского подчинения — 46 млрд тенге, в государственных учреждениях, финансируемых из республиканского бюджета, — 23,1 млрд тенге. Высшая аудиторская палата провела 27 аудиторских мероприятий на 214 объектах с охватом порядка 11 трлн тенге. Установлены финансовые нарушения на сумму 154 млрд тенге, 708 млрд тенге неэффективного планирования и неэффективного использования бюджетных средств, а также более 10 тыс. процедурных нарушений. Возмещены 135 млрд тенге с наступившими сроками исполнения.
Ранее в ВАП сообщили, что госорганам не удалось достичь 7 ключевых национальных индикаторов и 20 целевых индикаторов в планах развития госорганов. Прогноз по доходам 2024 года был снижен на 2 трлн тенге от первоначального плана, однако и он оказался не исполнен на 609 млрд тенге. Также председатель ВАП Алихан Смаилов сообщал, что на 1 января консолидированный долг группы компаний холдинга «Байтерек» достиг более 8 трлн тенге. Критику по исполнению республиканского бюджета за 2024 год высказывала и вице-спикер мажилиса Дания Еспаева.