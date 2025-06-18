На ПМЭФ заметили талибов

Как рассказал заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, для России в этом году главными темами повестки на ПМЭФ является управляемое замедление экономики и выход на устойчивые темпы роста.
С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, уже подтвердили свое участие. Страной-гостем форума станет Королевство Бахрейн.
Деловая программа ПМЭФ включает четыре направления: «Экономика развития», «Технологии», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире». Также на форуме запланированы 15 двусторонних встреч с международными партнерами России.
ПМЭФ проходит ежегодно с 1997 года, а с 2006 года в нем участвует президент России.