Госдума упростила проверки при вывозе товаров из Калининграда

Об этом сообщает ТАСС.
Документ предусматривает использование системы управления рисками при таможенном контроле продукции, перемещаемой из Калининграда в другие регионы Евразийского экономического союза по воздуху или морем. Такой же принцип выборочности теперь будет применяться и к международным почтовым отправлениям.
Закон также продлевает до 30 июня 2028 года эксперимент по созданию условий для упорядоченной электронной торговли в Калининградской области.
Как ранее пояснял зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, в последние годы объём грузопотока через Калининград увеличился на 15−20%, что привело к перегрузке логистической инфраструктуры. Новый закон должен облегчить движение товаров и повысить эффективность таможенного администрирования.