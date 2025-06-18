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Госдума упростила проверки при вывозе товаров из Калининграда

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит выборочную проверку товаров при их вывозе с территории Калининградской особой экономической зоны (ОЭЗ).

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает ТАСС.

Документ предусматривает использование системы управления рисками при таможенном контроле продукции, перемещаемой из Калининграда в другие регионы Евразийского экономического союза по воздуху или морем. Такой же принцип выборочности теперь будет применяться и к международным почтовым отправлениям.

Закон также продлевает до 30 июня 2028 года эксперимент по созданию условий для упорядоченной электронной торговли в Калининградской области.

Как ранее пояснял зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, в последние годы объём грузопотока через Калининград увеличился на 15−20%, что привело к перегрузке логистической инфраструктуры. Новый закон должен облегчить движение товаров и повысить эффективность таможенного администрирования.