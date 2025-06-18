В Петербурге переизбрали главу КСП

Его конкурентами были действующий начальник инспекции № 8 аппарата Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга Денис Беляков и действующий руководитель аппарата Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга Александр Дружинин.
Оба высказались в поддержку Желудкова. Сам он сообщил депутатам, что ему приятно участвовать в «конкурентных» выборах.
Желудков занимает должность главы КСП с 2020 года. С 2012 года он работал аудитором Контрольно-счетной палаты. До этого занимал должность главы администрации Петроградского района.
После выборов в 2021 году в новый состав парламента Контрольно-счетная палата засекретила свои проверки. Почти все документы теперь издаются под грифом «Для служебного пользования». Их перестали презентовать даже депутатам на профильных комиссиях. Отчеты об их проведении не всегда публикуют и на сайте ведомства.