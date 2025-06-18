В Петербурге переизбрали главу КСП

После выборов в 2021 году в новый состав парламента Контрольно-счетная палата засекретила свои проверки. Почти все документы теперь издаются под грифом «Для служебного пользования». Их перестали презентовать даже депутатам на профильных комиссиях. Отчеты об их проведении не всегда публикуют и на сайте ведомства.