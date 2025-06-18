IRNA: Иран раскрыл, чем ударил по штаб-квартире «Моссада»

Во вторник агентство Tasnim сообщило, что в результате иранских ударов по штаб-квартире «Моссада» и логистическому центру военной разведки погибло «значительное число» высокопоставленных израильских офицеров. Однако вечером в аккаунте «Моссада» в соцсети Х был опубликован ответ: «Иран заявляет, что нанес ракетный удар по зданию “Моссада”. К счастью, там никого не было. Все наши агенты — в Иране».