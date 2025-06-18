IRNA: Иран раскрыл, чем ударил по штаб-квартире «Моссада»

Бригадный генерал Реза Талаи-Ник, представитель Министерства обороны Ирана, во вторник сообщил: «В ходе сегодняшней атаки мы впервые применили ракеты, которые невозможно было отследить или перехватить». По его словам, атака стала неожиданностью для противника и цель была поражена, несмотря на «мощные оборонительные сооружения», окружающие израильский объект, говорится в статье.
Талаи-Ник подчеркнул, что, несмотря на долгие годы «хвастовства о своем превосходстве в разведке», израильский центр безопасности и разведки подвергся прямому удару.
Он также предупредил, что Израиль не готов к затяжному конфликту, а благодаря использованию такого типа ракет устойчивость его обороны будет снижаться. К тому же, как добавил генерал, многие из «передовых систем Ирана даже еще не развернуты».
Во вторник агентство Tasnim сообщило, что в результате иранских ударов по штаб-квартире «Моссада» и логистическому центру военной разведки погибло «значительное число» высокопоставленных израильских офицеров. Однако вечером в аккаунте «Моссада» в соцсети Х был опубликован ответ: «Иран заявляет, что нанес ракетный удар по зданию “Моссада”. К счастью, там никого не было. Все наши агенты — в Иране».