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IRNA: Иран раскрыл, чем ударил по штаб-квартире «Моссада»

Министерство обороны Ирана во вторник заявило, что удар по объектам «Моссада» в Герцлии был нанесен новой ракетой-невидимкой. Она сумела успешно преодолеть эшелонированные системы противовоздушной обороны Израиля, поддерживаемые Соединенными Штатами, передает иранское информационное агентство IRNA.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
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Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Бригадный генерал Реза Талаи-Ник, представитель Министерства обороны Ирана, во вторник сообщил: «В ходе сегодняшней атаки мы впервые применили ракеты, которые невозможно было отследить или перехватить». По его словам, атака стала неожиданностью для противника и цель была поражена, несмотря на «мощные оборонительные сооружения», окружающие израильский объект, говорится в статье.

Удар этим типом ракет продемонстрировал уязвимость Израиля в том, что долгое время считалось одним из самых совершенных средств разведки и безопасности в регионе, отмечает IRNA.

Талаи-Ник подчеркнул, что, несмотря на долгие годы «хвастовства о своем превосходстве в разведке», израильский центр безопасности и разведки подвергся прямому удару.

Он также предупредил, что Израиль не готов к затяжному конфликту, а благодаря использованию такого типа ракет устойчивость его обороны будет снижаться. К тому же, как добавил генерал, многие из «передовых систем Ирана даже еще не развернуты».

Во вторник агентство Tasnim сообщило, что в результате иранских ударов по штаб-квартире «Моссада» и логистическому центру военной разведки погибло «значительное число» высокопоставленных израильских офицеров. Однако вечером в аккаунте «Моссада» в соцсети Х был опубликован ответ: «Иран заявляет, что нанес ракетный удар по зданию “Моссада”. К счастью, там никого не было. Все наши агенты — в Иране».