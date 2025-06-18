Учения НАТО Saber Guardian 25 с участием молдавских военных проходят в Румынии

По размещенной на официальном сайте правительства США информации, Saber Guardian 25 объединяет около 10 000 военнослужащих, учения проходят в Германии, Венгрии и Румынии. Saber Guardian 25 включает в себя конвои, переправы через реки, боевые стрельбы, в том числе ракетные, над Черным морем.