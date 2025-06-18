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Учения НАТО Saber Guardian 25 с участием молдавских военных проходят в Румынии

Военнослужащие нейтральной по Конституции Молдовы продолжают участие в маневрах НАТО в Румынии.

Источник: Telegram / army.md

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Молдавские военные продолжают принимать участие в учениях НАТО Saber Guardian 25 на полигоне Смырдан в Румынии, информирует Министерство обороны Молдовы.

Уточняется, что на прошлой неделе маневры с участием солдат Национальной армии, а также военнослужащими из Италии, Румынии и США проходили в районе Сурайя.

«Тренировки включают в себя боевые стрельбы, оказание первой помощи и медицинскую эвакуацию, а также другие действия. Подобные учения способствуют укреплению профессиональной подготовки военнослужащих, а также повышению уровня оперативной совместимости армий-участниц», — подчеркнули в Министерстве обороны Молдовы.

Учения Saber Guardian 25 проходят с 9 по 24 июня на полигоне Смырдан и в районе Сурайя в уезде Вранча в Румынии.

По размещенной на официальном сайте правительства США информации, Saber Guardian 25 объединяет около 10 000 военнослужащих, учения проходят в Германии, Венгрии и Румынии. Saber Guardian 25 включает в себя конвои, переправы через реки, боевые стрельбы, в том числе ракетные, над Черным морем.

Солдаты Национальной армии участвуют в учениях Saber Guardian с 2013 года, сообщает оборонное ведомство Молдовы.

Согласно Конституции, Молдова является нейтральным государством.

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