Учения НАТО Saber Guardian 25 с участием молдавских военных проходят в Румынии

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Молдавские военные продолжают принимать участие в учениях НАТО Saber Guardian 25 на полигоне Смырдан в Румынии, информирует Министерство обороны Молдовы.
Уточняется, что на прошлой неделе маневры с участием солдат Национальной армии, а также военнослужащими из Италии, Румынии и США проходили в районе Сурайя.
«Тренировки включают в себя боевые стрельбы, оказание первой помощи и медицинскую эвакуацию, а также другие действия. Подобные учения способствуют укреплению профессиональной подготовки военнослужащих, а также повышению уровня оперативной совместимости армий-участниц», — подчеркнули в Министерстве обороны Молдовы.
Учения Saber Guardian 25 проходят с 9 по 24 июня на полигоне Смырдан и в районе Сурайя в уезде Вранча в Румынии.
По размещенной на официальном сайте правительства США информации, Saber Guardian 25 объединяет около 10 000 военнослужащих, учения проходят в Германии, Венгрии и Румынии. Saber Guardian 25 включает в себя конвои, переправы через реки, боевые стрельбы, в том числе ракетные, над Черным морем.
Солдаты Национальной армии участвуют в учениях Saber Guardian с 2013 года, сообщает оборонное ведомство Молдовы.
Согласно Конституции, Молдова является нейтральным государством.