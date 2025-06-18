Башкирия на ПМЭФ удивляет гостей огромным медведем-пасечником

Композиция стенда выстроена вокруг одного из флагманских проектов — кампуса Евразийского научно-образовательного центра, чья точная копия выше человеческого роста, а самая высокая башня — 4,5 метра в высоту.
Переговорные зоны стенда представляют собой в миниатюре уфимский Дворец борьбы и завод БСК. Стерлитамакское предприятие отражает промышленный сектор региона, а Дворец — крупные спортивные достижения и объекты.
Отдельный трек посвящен созданной в республике Национальной киберфизической платформы «Берлога» в образовательном процессе. На ней выпущено четыре флагманских и 20 мини-игр для детей.
Как рассказали в пресс-службе правительства РБ, на форуме регион планирует подписать не менее 30 соглашений на общую сумму 100 миллиардов рублей. Среди них договор по строительству объектов придорожного сервиса общей стоимостью 18 миллиардов рублей, а также по возведению логистического центра в Кушнаренковском районе с планируемым объемом инвестиций в 7,4 миллиарда рублей.
— Запланировано множество встреч с представителями федеральных органов власти, институтов развития, государственных корпораций, крупными инвесторами, а также с делегациями из Беларуси, Бахрейна, Узбекистана и КНР, — отметили в башкирском кабмине.