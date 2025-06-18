Башкирия на ПМЭФ удивляет гостей огромным медведем-пасечником

Как рассказали в пресс-службе правительства РБ, на форуме регион планирует подписать не менее 30 соглашений на общую сумму 100 миллиардов рублей. Среди них договор по строительству объектов придорожного сервиса общей стоимостью 18 миллиардов рублей, а также по возведению логистического центра в Кушнаренковском районе с планируемым объемом инвестиций в 7,4 миллиарда рублей.