У миллионов казахстанцев вырастет зарплата за счет налогового вычета

Каждый наемный работник в Казахстане платит индивидуальный подоходный налог (ИПН) от своей зарплаты. При его расчете используется стандартный вычет в размере 14 МРП. Сейчас в проекте Налогового кодекса, который рассматривается в сенате, предлагается увеличить его до 30 МРП. По мнению Амрина, это позволит увеличить зарплату многих казахстанцев.
Сейчас у нас вычет — 14 МРП, или 55 тыс. тенге, а со следующего года будет 30 МРП, или около 130 тыс. Условно, у вас зарплата — 300 тыс. Если сейчас от вашей зарплаты отнимают 30 тыс. пенсионных взносов, потом отнимают 55 тыс. тенге вычета. То от этой суммы и высчитывают 10% ИПН. По новым правилам, вычитать придется не 55 тыс., а 130 тыс. тенге. Сумма к налогообложению будет меньше. Для наемных работников это хорошо, потому что сумма налога уменьшится, сумма зарплаты будет больше.
Вице-министр добавил, что, согласно статистике, которая поступает в налоговые органы, 52% всех наемных работников в Казахстане получают зарплату до 150 тыс. тенге. Если вычет увеличится до 130 тыс. тенге, то, по его словам, они будут освобождены от уплаты ИПН вовсе.
При этом в Налоговом кодексе планируется ввести эту меру ретроспективно — задним числом с 1 января 2025 года.
«Если такое изменение пройдет, то надо будет сделать перерасчет, и вот этот перерасчет — это просто дополнительная работа бухгалтера, дополнительная сдача отчетности», — добавил Амрин.
В результате перерасчета казахстанцам могут возвратить уплаченный ими подоходный налог, и размер выплат зарплат увеличится, пояснил Амрин.
На уточняющий вопрос, как будет происходить возврат, Амрин ответил, что он будет происходить не сразу, а по итогам года, после подачи налоговой декларации и проверки.