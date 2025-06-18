У миллионов казахстанцев вырастет зарплата за счет налогового вычета

Сейчас у нас вычет — 14 МРП, или 55 тыс. тенге, а со следующего года будет 30 МРП, или около 130 тыс. Условно, у вас зарплата — 300 тыс. Если сейчас от вашей зарплаты отнимают 30 тыс. пенсионных взносов, потом отнимают 55 тыс. тенге вычета. То от этой суммы и высчитывают 10% ИПН. По новым правилам, вычитать придется не 55 тыс., а 130 тыс. тенге. Сумма к налогообложению будет меньше. Для наемных работников это хорошо, потому что сумма налога уменьшится, сумма зарплаты будет больше.