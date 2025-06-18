Бектенов анонсировал перезагрузку 20 городов Казахстана

По словам главы кабмина, каждый из моногородов должен стать «точкой роста» и платформой для новой экономики — от зелёных технологий до цифровой и креативной индустрии. Бектенов подчеркнул: приоритет — не просто строить школы и больницы, а создавать постоянные рабочие места и привлекать инвесторов.