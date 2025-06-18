Полковник Ходаренок: заявления КСИР о контроле над небом Израиля — пропаганда

И это связано с тем, что господством в воздухе обладают как раз военно-воздушные силы Израиля, а не иранские ВВС и КСИР. Средства противовоздушной обороны Исламской Республики поражены и подавлены в полном объеме, и самолеты Израиля практически беспрепятственно выполняют свои боевые задачи в воздушном пространстве Ирана и методично выбивают из строя ракетные пусковые установки. С каждым днем их становится все меньше и меньше, и недалек тот момент, когда со стороны Ирана будут отмечаться разве что одиночные пуски баллистических ракет по объектам на территории Израиля.