The Hill: «Не наша война» — в США хотят запретить Трампу бить по Ирану

Согласно статье, республиканец Томас Мэсси, который является одним из самых ярых противников военного вмешательства США в конфликты за рубежом, в понедельник предупредил в соцсети Х, что внесет такую резолюцию на рассмотрение конгресса.
Это не наша война! Но если бы это было так, решать такие вопросы должен конгресс в соответствии с нашей конституцией. Завтра я представляю двухпартийную резолюцию, запрещающую наше участие. Я призываю всех членов конгресса поддержать ее.
Демократ Ро Кханна пообещал совместно с Мэсси руководить разработкой резолюции и добиться того, что она будет рассмотрена в привилегированном порядке.
Нет войне в Иране! Пришло время каждому члену конгресса заявить об этом открыто. Вы на стороне неоконсерваторов, которые привели нас в Ирак? Или вы на стороне американского народа?
В тексте резолюции говорится: «Конгресс настоящим поручает президенту прекратить использование Вооруженных сил Соединенных Штатов в военных действиях против Исламской Республики Иран и любой части ее правительства или вооруженных сил, за исключением случаев, когда это прямо разрешено объявлением войны или специальным разрешением на применение военной силы против Ирана».
При этом в нем уточняется, что резолюция не должна использоваться для нарушения сбора разведданных или обмена разведданными между США и их партнерами, если эти действия отвечают интересам национальной безопасности США.
Ранее с аналогичными инициативами выступили сенатор-демократ Берни Сандерс и сенатор-демократ Тим Кейн. Сандерс предложил законопроект, который запрещает США использовать федеральное финансирование для применения военной силы против Ирана при отсутствии специального разрешения со стороны конгресса. Кейн в своем документе призывает не допустить вовлечения США в военный конфликт с Ираном без одобрения со стороны конгресса.