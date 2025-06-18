NYT: Вэнс выступал за минимальное участие США в ближневосточном конфликте

По его данным, вице-президент пришел к выводу, что «конфликт между Ираном и Израилем неизбежен», и был готов поддержать «ограниченный израильский удар», но опасался, что это перерастет в затяжную войну. Вэнс также пытался удержать США от прямого участия в конфликте и призывал ограничиться только обменом разведданными.
Газета утверждает, что Израиль начал готовить операцию против Ирана уже в декабре 2024 года. При этом директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф на встрече с президентом США Дональдом Трампом 8 июня был убежден, что Израиль начнет операцию с участием Соединенных Штатов или без него. Уже 9 июня Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого глава израильского кабмина четко дал понять, что операция началась.
Президент США дома в свою очередь после разговора отметил, что США, «возможно, придется ему [Нетаньяху] помочь», однако каких-то конкретных планов, как можно это сделать, у Трампа не было.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию, направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов.