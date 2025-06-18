NYT: Вэнс выступал за минимальное участие США в ближневосточном конфликте

Газета утверждает, что Израиль начал готовить операцию против Ирана уже в декабре 2024 года. При этом директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф на встрече с президентом США Дональдом Трампом 8 июня был убежден, что Израиль начнет операцию с участием Соединенных Штатов или без него. Уже 9 июня Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого глава израильского кабмина четко дал понять, что операция началась.