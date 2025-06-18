Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Вэнс выступал за минимальное участие США в ближневосточном конфликте

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выражал беспокойство из-за потенциального конфликта на Ближнем Востоке и выступал за минимальное участие США в нем. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По его данным, вице-президент пришел к выводу, что «конфликт между Ираном и Израилем неизбежен», и был готов поддержать «ограниченный израильский удар», но опасался, что это перерастет в затяжную войну. Вэнс также пытался удержать США от прямого участия в конфликте и призывал ограничиться только обменом разведданными.

Газета утверждает, что Израиль начал готовить операцию против Ирана уже в декабре 2024 года. При этом директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф на встрече с президентом США Дональдом Трампом 8 июня был убежден, что Израиль начнет операцию с участием Соединенных Штатов или без него. Уже 9 июня Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого глава израильского кабмина четко дал понять, что операция началась.

Президент США дома в свою очередь после разговора отметил, что США, «возможно, придется ему [Нетаньяху] помочь», однако каких-то конкретных планов, как можно это сделать, у Трампа не было.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию, направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше