Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон

ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. США понесут невосполнимый урон, если вступят в военный конфликт с Ираном, заявил верховный лидер ИРИ Али Хаменеи.

Источник: AP 2024

«Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном», — сказал он.

Как подчеркнул Хаменеи, Тегеран крепко стоит перед лицом навязанной войны и не позволит навязать себе и мир. Иранский народ никогда не сдается, добавил верховный лидер ИРИ.

Накануне президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений в адрес Ирана:

  • он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но «терпение Вашингтона на исходе»;
  • глава Белого дома заявил, что Штаты установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, и потребовал от страны безоговорочной капитуляции;
  • президент утверждает, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его устранять.

Обострение ирано-израильского конфликта.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.

Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.

При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.

Ударам также подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атакует военные цели противника.

Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.

Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше