Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон

«Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном», — сказал он.
Как подчеркнул Хаменеи, Тегеран крепко стоит перед лицом навязанной войны и не позволит навязать себе и мир. Иранский народ никогда не сдается, добавил верховный лидер ИРИ.
Накануне президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений в адрес Ирана:
- он отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но «терпение Вашингтона на исходе»;
- глава Белого дома заявил, что Штаты установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, и потребовал от страны безоговорочной капитуляции;
- президент утверждает, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, но сейчас не планируют его устранять.
Обострение ирано-израильского конфликта.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атакует военные цели противника.
Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.