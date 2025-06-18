Экибастуз может лишиться своего статуса

Совещание проходило в Карагандинской области, куда премьер отправился с рабочей поездкой. На заседании рассматривались новые подходы к развитию моногородов с учетом поручений Президента. Как стало известно, Экибастуз может скоро перестать быть моногородом.
«Экибастуз трансформируется в многопрофильный город с более разнообразной экономической структурой, что делает статус моногорода для него неактуальным», — отметил премьер Олжас Бектенов.
Он поручил усилить работу по выстраиванию новой инфраструктурной политики и назвал «самой большой задачей» привлечение инвесторов в моногорода.
«Мы можем в каждом городе строить больницы, школы, стадионы и другие соцобъекты, но, если не будет работы, никто не останется там жить. Поэтому нам нужно привлекать инвесторов, создавать им необходимые условия. Необходимо предлагать им пустующие здания и земельные участки, открывать там новые производства. Если не будет таких методов, то не будет и развития. Поэтому самый важный вопрос — это привлечение инвесторов. В Сарани, Экибастузе и других городах результаты есть, но нужно активнее работать в данном направлении», — сказал Олжас Бектенов.
Пустеющие улицы и тишина заводов. Что происходит с моногородами Казахстана Опустевшие улицы, закрытые заводы, заброшенные дома — такая картина сегодня характерна для некоторых моногородов Казахстана. Когда-то эти населенные пункты были индустриальными центрами, привлекавшими тысячи рабочих и специалистов. Однако со временем градообразующие предприятия пришли в упадок, и люди начали массово уезжать в поисках лучшей жизни.
По данным официальной статистики, ежегодно численность населения в моногородах сокращается.