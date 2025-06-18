Экибастуз может лишиться своего статуса

«Мы можем в каждом городе строить больницы, школы, стадионы и другие соцобъекты, но, если не будет работы, никто не останется там жить. Поэтому нам нужно привлекать инвесторов, создавать им необходимые условия. Необходимо предлагать им пустующие здания и земельные участки, открывать там новые производства. Если не будет таких методов, то не будет и развития. Поэтому самый важный вопрос — это привлечение инвесторов. В Сарани, Экибастузе и других городах результаты есть, но нужно активнее работать в данном направлении», — сказал Олжас Бектенов.