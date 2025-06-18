«Молдова приносит извинения украинской делегации и всем участникам Конгресса Международной организации виноградарства и виноделия в связи с тем, что вчера был вывешен флаг Российской Федерации — государства-агрессора, ведущего незаконную войну в Украине. Молдова считает, что вывешивание флага не должно было иметь места».
Так министр сельского хозяйства прокомментировала позицию Украины, которая чуть было не отказалась от участия в Всемирном конгрессе виноградарства и виноделия в Кишиневе из-за присутствия России.
Министр также объяснила, что флаг России был размещен в соответствии с требованиями международной организации и протокольными нормами.
По настоянию Министерства сельского хозяйства и Национального офиса винограда и вина, «протокольные проблемы» были устранены.
Так-то Россия занимает 11-е место в мире по производству вина. А Украина?
И да, мы ни секунды не сомневались, ожидая именно такой — униженно-подобострастной — официальной реакции властей РМ, пишет rusputnikmd_2.
Ранее украинская делегация покинула Всемирный конгресс вина в Кишиневе из-за «делегации и флага России».
«Несмотря на тщательную подготовку и научно-производственную ценность наших докладов, три из которых были отобраны в программу Конгресса международной отборочной комиссией — мы вынуждены прекратить участие в мероприятии», — заявили в украинской делегации, которая нашла «неприемлемым» факт «демонстративного участия» в мероприятии российской делегации.
Сообщалось также, что решение принято по официальной рекомендации посольства Украины в Молдове, и по поручению украинского министерства аграрной политики.
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