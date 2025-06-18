Скандал на Всемирном конгрессе вина в Кишиневе из-за флага России: Глава минсельхоза униженно-подобострастно просил прощения у украинской делегации за то, что действовал согласно протоколу

«Молдова приносит извинения украинской делегации и всем участникам Конгресса Международной организации виноградарства и виноделия в связи с тем, что вчера был вывешен флаг Российской Федерации — государства-агрессора, ведущего незаконную войну в Украине. Молдова считает, что вывешивание флага не должно было иметь места».