Участники ПМЭФ от Молдовы: стране нужен экономический прорыв и возвращение на рынок РФ

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Молдове нужен экономический прорыв, и для этого ей жизненно необходимо возобновить торговые отношения с Россией как крупнейшим рынком сбыта для отечественной продукции, в этом убеждены представители оппозиционного блока «Победа», участвующие в работе Петербуржского экономического форума (ПМЭФ-2025).
Учитывая ту стагнацию, в которой находится экономика Молдовы, пора возвращаться к тем связям, которые всегда были между странами СНГ и Молдовой, а «государству становиться бизнесменом, чтобы зарабатывать в бюджет, а не просить подаяния у ЕС в виде кредитов», отметил для Sputnik Молдова депутат Вадим Фотеску.
«На этом форуме мы надеемся на получение каких-то двусторонних решений по выходу Молдовы из кризиса и, возможно, заключения каких-то предварительных договоренностей с бизнесменами различных стран», — заявил Фотеску.
Экономические связи с Россией должны развиваться для благосостояния молдавского народа, — уверена и народный избранник Регина Апостолова.
«Мы стояли и стоим на том, что на протяжении многих столетий Россия была связана с Молдовой. В советское время Молдова в составе СССР процветала и мы были цветущим краем, который работал совместно со всеми союзными республиками. Сегодня, к сожалению, экономика Молдовы на нуле. С каждым годом сокращаются, в первую очередь, экономические связи с Россией. А экономические связи Молдовы с Россией — это благосостояние народа. Мы считаем, что экономические отношения, контракты, которые были заключены на многие десятилетия, должны не сокращаться, а наоборот, дальше развиваться для благосостояния молдавского народа», — сказала депутат.
Она напомнила, что Молдова — аграрная страна с хорошей аграрной продукцией, но без достаточного рынка сбыта. «Россия — та страна, которая всегда принимала молдавскую продукцию, и готова принимать ее и сегодня».
С ней согласен и лидер оппозиционной партии «Шанс Алексей Лунгу, он выступает за то, чтобы возобновить двусторонние экономические, политические и социальные отношения, “потому что это важнейший пункт для Молдовы”. Он добавил, что страны, восстанавливающие отношения с Россией, успешно развиваются, и привел в пример Грузию.
Петербургский международный экономический форум проходит