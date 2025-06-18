Участники ПМЭФ от Молдовы: стране нужен экономический прорыв и возвращение на рынок РФ

«Мы стояли и стоим на том, что на протяжении многих столетий Россия была связана с Молдовой. В советское время Молдова в составе СССР процветала и мы были цветущим краем, который работал совместно со всеми союзными республиками. Сегодня, к сожалению, экономика Молдовы на нуле. С каждым годом сокращаются, в первую очередь, экономические связи с Россией. А экономические связи Молдовы с Россией — это благосостояние народа. Мы считаем, что экономические отношения, контракты, которые были заключены на многие десятилетия, должны не сокращаться, а наоборот, дальше развиваться для благосостояния молдавского народа», — сказала депутат.