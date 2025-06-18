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В Свердловской области ищут председателя гордумы

В Свердловской области полиция ищет председателя гордумы Клиросова.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение председателя думы Кушвинского городского округа (Свердловская область) Сергея Клиросова, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции территориального ОВД действительно проводят оперативно-розыскные мероприятия по установления возможного местонахождения данного гражданина», — сказал Горелых на просьбу прокомментировать сведения о пропаже Клиросова.

В среду в местных СМИ появилась информация, что председателя гордумы Кушвы, 54-летнего Сергея Клиросова, не могут найти якобы уже полтора месяца.

Клиросов был назначен председателем думы Кушвинского городского округа в сентябре 2021 года.